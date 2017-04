In Serbien hat sich Regierungschef Vucic zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt.

Vucic sagte in Belgrad, er werde den Kurs Richtung EU beibehalten, aber auch freundliche Beziehungen zu Russland und China pflegen.



Wie die Wahlkommission in der Nacht mitteilte, erhielt Vucic knapp 57 Prozent der Stimmen. Damit hat er bereits im ersten Wahlgang die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Von den zehn anderen Kandidaten erzielte der unabhängige Bewerber Jankovic mit rund 15 Prozent das beste Ergebnis. Nur etwas mehr als die Hälfte der 6,7 Millionen Wahlberechtigten hatte ihre Stimme abgegeben.



Der Präsident hat in Serbien zwar überwiegend zeremonielle Aufgaben. Doch es wird erwartet, dass Vucic einen Vertrauten zu seinem Nachfolger ernennt und sich so die Macht auch als Staatsoberhaupt sichert. Die Opposition kritisierte bereits im Vorfeld der Wahl die sich anbahnende Machtfülle Vucics, dem Gegner einen Hang zum autoritären Führungsstil vorwerfen.