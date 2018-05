Die größte Oppositionspartei in der Türkei, die CHP, hat ihren Fraktionsvorsitzenden Ince als Kandidaten für die Präsidentenwahl nominiert.

Er tritt bei der vorgezogenen Abstimmung am 24. Juni gegen Amtsinhaber Erdogan an. Vor Anhängern in Ankara sagte Ince, er wolle ein überparteilicher Präsident sein. Zudem versprach er, sich gegen Vetternwirtschaft in der Justiz und im öffentlichen Dienst einzusetzen.



Insgesamt bewerben sich damit sechs Kandidaten um das Amt des türkischen Staatsoberhauptes. Erzielt keiner von ihnen auf Anhieb die absolute Mehrheit, kommt es am 8. Juli zu einer Stichwahl.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.