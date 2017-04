In Serbien finden heute Präsidentschaftswahlen statt.

Favorit ist laut Umfragen der amtierende Ministerpräsident Vucic von der konservativ-wirtschaftsliberalen Serbischen Fortschrittspartei. Er steuert einen EU-freundlichen Kurs und strebt die Aufnahme seines Landes in die Staatengemeinschaft an. Weitere Kandidaten sind unter anderem der frühere serbische Außenminister Jeremic und der Ultranationalist Seselj. Der amtierende Staatschef Nikolic tritt nach fünf Jahren im Amt nicht mehr an. Etwa sieben Millionen Bürger sind wahlberechtigt.



Auch im südamerikanischen Ecuador bestimmen die Wähler heute ein neues Staatsoberhaupt. Als Nachfolger des scheidenden linksgerichteten Amtsinhabers Correa treten in einer Stichwahl der ihm nahestehende frühere Vizepräsident Moreno und der konservative Oppositionsführer Lasso an. Im ersten Wahlgang Mitte Februar hatte Moreno knapp vorne gelegen.