Frankreich steht vor einer politischen Richtungsentscheidung, die für ganz Europa Bedeutung haben dürfte. 47 Millionen Franzosen stimmen über den neuen Präsidenten und damit auch über den künftigen Kurs ihres Landes ab. In Übersee läuft die Frankreich-Wahl bereits.

Wegen der Zeitverschiebung dürfen die Menschen etwa auf den Karibikinseln Guadeloupe und Martinique schon einen Tag früher als der Großteil der Franzosen abstimmen. Auch die Wahlberechtigten in Französisch-Guyana in Südamerika, sowie in Französisch-Polynesien im Pazifik sind schon am Samstag aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Außerdem können Auslandsfranzosen in Nord-, Mittel-, und Südamerika in Botschaften und Konsulaten wählen. Mit dem frühen Beginn der Abstimmung in den Überseegebieten soll verhindert werden, dass die knapp eine Million dort lebenden Stimmberechtigten erst dann wählen, wenn die Ergebnisse im Kernland bereits feststehen.

Für die überwiegende Mehrheit der Franzosen ist allerdings erst am Sonntag Wahltag. Der findet zum ersten Mal überhaupt unter den Bedingungen des Ausnahmezustands statt. Nach einer beispiellosen islamistischen Anschlagsserie in den beiden vergangenen Jahren wurde er immer wieder verlängert. Mehr als 50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten sollen die Abstimmung schützen.

Der offizielle Wahlkampf ist am Freitagabend zu Ende gegangen. Mehrere Kandidaten hatten wegen der Pariser Terrorattacke letzte Auftritte oder Kundgebungen abgesagt. Ein 39-Jähriger hatte am Donnerstagabend in Paris mit einem Sturmgewehr auf Polizisten geschossen und einen Beamten getötet. Zwei weitere Beamte und eine deutsche Passantin wurden verletzt. Die Terrormiliz IS reklamierte die Bluttat für sich.

Schicksalwahl für Europa

Gesucht wird ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin von Staatschef Hollande, der nicht mehr antritt. In der ersten Runde stehen 11 Kandidaten zur Wahl. Erreicht keiner von ihnen auf Anhieb die absolute Mehrheit, treten die beiden Bestplatzierten zwei Wochen später (7. Mai) in einer Stichwahl gegeneinander an. Für Unsicherheit unter den Demoskopen sorgt die große Zahl der Unentschlossenen: Knapp ein Drittel der Wähler wusste Umfragen zufolge bis zuletzt nicht, wie sie abstimmen würden. Das könnte Forschern zufolge vor allem dem rechtsextremen Front National von Le Pen nützen. Die letzten Wahllokale schließen am Sonntag um 20.00 Uhr, danach werden erste Hochrechnungen erwartet.

Für den französischen Politologe Daniel Vernet sind zwei Szenarien denkbar: Auf der einen Seite traut er neuen politischen Kräften wie Le Pen oder dem Sozialliberalen Macron den Sieg zu. Es sei aber auch eine Rückkehr zu den alten Verhältnissen denkbar, in der ein Vertreter der moderaten Rechtsparteien wie Ex-Ministerpräsident Fillon gewinnt, sagte Vernet im Deutschlandfunk.

In der Europäischen Union richtet sich das Interesse vor allem auf das Abschneiden der Rechtspopulistin Le Pen sowie des Linksaußen-Kandidaten Jean-Luc Mélenchon. Sollte einer der beiden die zweite Wahlrunde gewinnen, drohen der EU schwere Turbulenzen: Le Pen lehnt den Euro ab und strebt auch einen Austritt ihres Landes aus der EU an. Mélenchon will ebenfalls ein Referendum über den Austritt Frankreichs aus der EU abhalten, sollten Deutschland und andere Mitgliedsstaaten keinen radikalen Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik vornehmen.

Für den CDU-Politiker Jung steht auch die deutsch-französische Partnerschaft auf dem Spiel. Beide Kandidaten würden einen dezidiert deutschlandkritischen Kurs verfolgen, sagte Jung im Deutschlandfunk. Bundesfinanzminister Schäuble sprach von einem Albtraum, sollten sich Le Pen und Mélenchon im entscheidenden zweiten Wahlgang gegenüber stehen: "Dann ist es mit der republikanischen Vernunft in Frankreich vorbei."

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, bezeichnete die Abstimmung in Frankreich kürzlich als "Schicksalswahl Europas". Eine EU ohne Großbritannien sei zwar denkbar, sagte er: "Ein Austritt Frankreichs aber, wie ihn Le Pen und Melenchon fordern, würde die EU sprengen."

