Präsidentschaftswahlkampf Macron und Le Pen beginnen mit Kampagne

Der unabhängige, sozialliberale französische Präsidentschaftskandidat Macron. (dpa / picture alliance / Soeren Stache)

Im französischen Lyon leiten heute die ersten Kandidaten ihren Wahlkampf für die anstehende Präsidentschaftswahl ein.

Dort hält der unabhängige Bewerber Macron eine Kundgebung ab. Der ehemalige Wirtschaftsminister, der früher Mitglied der Sozialisten des scheidenden Staatschefs Hollande war, tritt mit einem pro-europäischen und sozial-liberalen Programm an. Demoskopen zufolge kann sich Macron Hoffnungen auf einen Einzug in die Stichwahl in gut drei Monaten machen.



Ebenfalls in Lyon beginnt eine zweitägige Veranstaltung der Rechtspopulistin Le Pen. Die Kandidatin des Front National will die Grundzüge ihres Programms vorstellen. Sie hatte für den Fall eines Wahlsieges bereits ein Referendum über den Austritt aus der Europäischen Union angekündigt. Laut Umfragen kann auch sie derzeit mit einem Einzug in die zweite Runde rechnen.