Bundesbauministerin Hendricks strebt an, das Wohngeld jährlich an die Preisentwicklung anzupassen.

Die SPD-Politikerin sagte der "BZ am Sonntag", viele Menschen verlören ihren Anspruch auf die Leistung, weil Einkommen und Renten stiegen - die Kosten jedoch auch. Als im vergangenen Jahr die Anpassung des Wohngeldes vorgenommen worden sei, habe die letzte Änderung bereits sieben Jahre zurückgelegen, beklagte die Ministerin.



Wohngeld wird an Haushalte mit geringem Einkommen gezahlt, um die finanzielle Last bei Mieten oder dem Unterhalt von Eigentumswohnungen zu mindern.