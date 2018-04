Mehrere hundert Amazon-Mitarbeiter haben in Berlin vor der Zentrale des Axel Springer Verlags demonstriert.

Anlass war eine Preisverleihung an Amazon-Chef Bezos. Die Beschäftigten protestierten gegen die ihrer Ansicht nach niedrigen Löhne im Versandunternehmen. Auch Amazon-Mitarbeiter aus Polen und Spanien nahmen teil. Unterstützt wurden sie von SPD-Parteichefin Nahles und Verdi-Gewerkschaftschef Bsirske.



Bei der Preisverleihung des "Axel Springer Award" wies Bezos die Vorwürfe schlechter Arbeitsbedingungen zurück. Verdi fordert für die Beschäftigten in den Logistikzentren seit Jahren einen Tarifvertrag nach den Konditionen des Einzel- und Versandhandels.



Bezos bekam die Verlagsauszeichnung für sein "visionäres Unternehmertum in der Internetwirtschaft". Er selbst hält das Engagement für die Raumfahrt für die wichtigste seiner Unternehmungen. Die Erschließung des Sonnensystems sei nötig, um künftige Energiekrisen zu verhindern, sagte Bezos in Berlin.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.