Zum Schutz der Meinungsvielfalt hat sich das Europäische Parlament für eine finanzielle Unterstützung für öffentlich-rechtliche Medien und für investigativen Journalismus in den EU-Ländern ausgesprochen.

Dies dürfe aber nicht mit der Einmischung in redaktionelle Entscheidungen verbunden sein, hieß es in einer am Internationalen Tag der Pressefreiheit gebilligten Entschließung. Zudem solle eine unabhängige Regulierungsstelle Drohungen gegen Journalisten dokumentieren. Sie solle in Zusammenarbeit mit Journalistenverbänden aufgebaut werden.



Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Jahn, bezeichnete die Pressefreiheit als Voraussetzung für eine freie Gesellschaft. Er sagte in Berlin, eine Bedrohung für die Demokratie sei die Verbreitung von sogenannten Fake News. Mit Desinformation habe schon die DDR-Staatssicherheit gearbeitet.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.