Die Grünen-Europaabgeordnete Lochbihler hat den Bericht von "Reporter ohne Grenzen" zur Pressefreiheit in Europa als alarmierend bezeichnet.

Lochbihler sagte im Deutschlandfunk, die Organisation bestätige die Beobachtungen des EU-Parlaments. In Malta, Tschechien, der Slowakei und Serbien bezeichneten führende Politiker kritisch berichtende Journalisten als Verräter und als subversive Elemente. Das sei Hetze und von der Europäischen Union nicht hinzunehmen, betonte die Grünen-Politikerin. Pressefreiheit gehöre zum Wertekanon der EU, der unbedingt geschützt werden müsse.



Lochbihler forderte die EU-Kommission auf, intensive Gespräche mit den Ländern zu führen, in denen die Freiheit des Wortes und der Meinung bedroht sei. Dazu zähle sie auch Polen und Ungarn, betonte die Grünen-Politikerin. Sollten Gespräche nichts nützen, könne die Kommission mit dem Entzug der Stimmrechte drohen oder Finanzhilfen verweigern.



Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hatte ihren Jahresbericht heute vorgestellt. Demnach vergiftet Hetze gegen Journalisten zunehmend das politische Klima in Europa. In keiner anderen Region der Welt habe sich im Jahr 2017 die Lage der Pressefreiheit derart verschlechtert.



Journalisten in Europa seien zunehmend medienfeindlicher Hetze durch Regierungen oder führende Politiker ausgesetzt, teilte die Organisation mit. Besonders gelte dies für die EU-Länder Malta, Tschechien, die Slowakei und Serbien. Malta rutschte auf der Rangliste der Pressefreiheit von Rang 18 auf Platz 65. Exemplarisch für die prekäre Lage dort sei der Mord an der Journalistin Daphne Caruana Galizia im vergangenen Oktober. Wer gegen unbequeme Journalisten polemisiere oder gar hetze und die Glaubwürdigkeit der Medien pauschal in Zweifel ziehe, zerstöre bewusst die Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft, mahnte ROG-Vorstandssprecherin Gloger.



Mit Sorge sieht die Organisation aber nicht nur die Entwicklung in Europa. Auch in den USA, Indien und den Philippinen verunglimpften Politiker, unter ihnen auch Staatschefs, kritische Journalisten gezielt als Verräter.



Deutschland verbesserte sich laut dem Bericht um einen Rang auf Platz 15, obwohl Reporter ohne Grenzen zahlreiche tätliche Übergriffe, Drohungen und Einschüchterungsversuche insbesondere während des G20-Gipfels im Juni 2017 feststellte. Als problematisch stuft die Organisation auch das neue BND-Gesetz und das Gesetz gegen Hassäußerungen in sozialen Medien ein.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.