Pressekonferenz Trump weist Berichte über russischen Einfluss zurück

Donald Trump bei seiner Pressekonferenz in New York. (AFP / Don Emmert)

Der künftige US-Präsident Trump hat Medienberichte zurückgewiesen, nach denen Russland im Besitz brisanter Informationen über ihn ist.

Dabei handele es sich um erfundene Meldungen, die nie hätten veröffentlicht werden dürfen, sagte Trump bei der ersten Pressekonferenz nach seiner Wahl in New York. Erstmals machte er aber Russland für den Hackerangriff während des Wahlkampfs verantwortlich. Er kündigte ein Programm an, durch das die USA künftig vor Cyberangriffen geschützt werden sollen.



Trump betonte, er werde unmittelbar nach seiner Vereidigung mit dem Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko beginnen und die Kosten dafür dem Nachbarland aufbürden. Darüberhinaus versprach er die Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze. Die vom scheidenden Präsidenten Obama durchgesetzte Gesundheitsreform bezeichnete er als Desaster. Sie werde durch etwas viel Besseres ersetzt.