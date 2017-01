Pressekonferenz Trump will "größter Arbeitsplatzbeschaffer" werden

Donald Trump bei seiner Pressekonferenz in New York. (AFP / Don Emmert)

Der designierte US-Präsident Trump hat den Amerikanern die Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze versprochen.

Er werde für sein Land der größte Arbeitsplatz-Beschaffer aller Zeiten sein, sagte Trump bei einer Pressekonferenz in New York. Er betonte, schon vor Antritt seines Amtes am 20. Januar habe er viel für die US-Wirtschaft getan. Trump lobte vor allem die Autoindustrie dafür, das sie verstärkt in den USA investiere, statt Stellen ins Ausland zu verlagern.



Der künftige US-Präsident beklagte außerdem, dass die USA in der Vergangenheit Opfer von Hackerangriffen aus Russland und anderen Ländern geworden seien.



Zu den Berichten, nach denen Russland im Besitz brisanter Informationen über ihn sei, sagte Trump, dabei handele es sich um erfundene Meldungen, die nie hätten veröffentlicht werden dürfen. Er danke allen Journalisten, die dies unterlassen hätten.



Es war die erste Pressekonferenz Trumps seit Juli vergangenen Jahres.