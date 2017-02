Was ist eigentlich schlimmer? Dass das Weiße Haus Fernsehsendern, diversen Online-Organen und Qualitätszeitungen wie der "New York Times" den Zutritt zu seinem täglichen Pressebriefing verwehrt hat – oder dass es im Pressecorps des Weißen Hauses Journalisten gab, die trotzdem an dieser Veranstaltung teilgenommen haben?

Natürlich ist es eine Unverschämtheit und ein Bruch mit bewährten Traditionen, wenn die amerikanische Regierung meint, sich die Überbringer ihrer Neuigkeiten selbst aussuchen zu dürfen. Und natürlich ist es ein Skandal, ja mehr noch: ein Menetekel, dass Donald Trump und sein Chefstratege Steve Bannon Hass auf Medien schüren, sie gar zum Staatsfeind Nummer eins erklärt haben. Doch eigentlich war von dem irrlichternden Milliardär, der immer noch so wirkt, als habe er sich zufällig ins Weiße Haus verirrt und seinem rechtsradikalen Einflüsterer Bannon nichts Anderes zu erwarten gewesen. Ihr Kalkül, das nicht aufgehen darf, heißt: irgendwann werden sich schon alle, auch die Medien, an diese Behandlung gewöhnen.

Doch das darf nicht geschehen. Denn es geht um mehr als um die Frage, wer an einer Audienz von Trumps Pressesprecher teilnehmen darf. Von ihm sind ohnehin kaum noch komplexere Informationen zu erwarten, die einfachsten Überprüfungen standhalten. Hier wird längst die Axt an die Demokratie gelegt. Die Missachtung einer freien Presse geht einher mit dem Versuch, das demokratische System mit seiner Gewaltenteilung und einer überprüfbaren Regierungsverantwortung abzuschaffen. Weltweit hat sich eine Bewegung in Gang gesetzt, die daran arbeitet, Wahrheit und Lüge zu Begriffen zu degradieren, die keine Bedeutung mehr haben. Ist dies geschafft, hat sich die öffentliche Debatte so verwirrt, dass sich der größte und rücksichtsloseste Schreihals durchsetzt. Die überzeugendste Erzählung, neudeutsch inzwischen gerne Narrativ genannt, die perfekteste Marketingbotschaft, die keine Differenzierung braucht, trägt dann den Sieg davon, macht seinen Erzähler zum Gewinner der Wahlen und der Herzen.

Wo die Lüge keine Konsequenzen hat, ist alles möglich

Die Protagonisten dieser Bewegung müssen sich zu diesem Zweck nicht einmal absprechen. Die Putins, Erdogans, Le Pens, Orbans und Trumps dieser Welt wissen: zuerst muss eine freie Presse ausgeschaltet werden, dann lässt sich vom Hügel der Macht aus ungehindert das ganze System umkrempeln: Justiz, Wissenschaftsbetrieb, das Parlament, die Polizei. Wo nichts mehr wahr zu sein scheint, beziehungsweise die Lüge auch keine Konsequenzen mehr hat, ist alles möglich. Wie lange das für den Lügner gutgehen kann, hat übrigens in Europa schon einmal ein Medienmogul und Ministerpräsident namens Berlusconi gezeigt. Europäischer Hochmut ist also im Falle USA fehl am Platze.

Als Trump gewählt wurde, beruhigten viele Kommentatoren: die USA mit ihrem System von Checks and Balances würden Trump schon im Zaum halten. Bislang ist davon aber wenig zu spüren, auch wenn so manche Gerichtsentscheidung Sand in den Versuch des Systemwechsels gestreut hat. Aber warum hat die Republikanische Partei in den USA nicht schon längst öffentlich Alarm geschlagen, warum hört man von den Politikern der Demokraten so wenig? Sollte die größte Gegenwehr gegen einen Systemwechsel im mächtigsten Staat der Erde von Hollywoodschauspielern und einem Teil der Zivilgesellschaft kommen? Bislang kommt sie noch auch von den Medien, nämlich vor allem denen, die am Freitag vom Pressebriefing des Weißen Hauses ausgeschlossen wurden: von CNN, der "New York Times", der "Los Angeles Times", "Politico", "Buzzfeed", der BBC, dem "Guardian" und der "Huffington Post". Alles Medien, die im Zuge des Trump-Wahnsinns heute mehr Leser und Zuschauer denn je haben. Und immerhin erklärten sich die Redaktionen der Nachrichtenagentur AP und der "Washington Post" solidarisch und blieben aus Protest der Farce einer Pressekonferenz fern. Der Rest der Welt kann nur hoffen, dass ihr Beispiel Schule macht.