Die französische Zeitung "DERNIÈRES NOUVELLES D'ALSACE:

"Trotz eines Wahlkampfs zu seinen Gunsten wurde Erdogan von keiner starken Welle getragen. Es zeigt sich eine klare Spaltung der Wählerschaft in der Türkei. Erdogan sieht, dass ein großer Teil der öffentlichen Meinung ihm offen seine Feindschaft ausdrückt, und so kann er sich nicht zum Idol eines verzückten Volks ausrufen."



Die spanische EL PAÍS:



«Mit dem Ja beim Verfassungsreferendum positioniert sich die Türkei vor den Toren des Clubs der so genannten 'illiberalen Demokratien', also politischen Systemen, bei denen zwar regelmäßig gewählt wird, wo es aber keine Gewaltenteilung gibt und somit auch keine realen Möglichkeiten eines Machtwechsels oder der Informationsfreiheit, sondern stattdessen zusätzliche Einschränkungen der individuellen Freiheiten."



Die Zeitung ADEVARUL aus Rumänien:



"Es ist unklar, aber nicht ausgeschlossen: Möglicherweise suchte Erdogan für das Referendum absichtlich den Tag aus, an dem die Christenheit die Auferstehung Jesu feiert. Schlucht um Europa damit zu verhöhnen. Denn nun fängt er, der Sultan, an, sein Land aus diesem Europa zurückzuziehen - und zwar mit der Zustimmung eines Teils der wahlberechtigten Bevölkerung."



Die TIMES aus Großbritannien:



"Dies ist ein trauriger Tag für die Verbündeten der Türkei und ein noch traurigerer Tag für die Türkei selbst, die die größte Volkswirtschaft im Nahen Osten ist sowie seine stärkste Militärmacht und seine kulturelle und geografische Brücke zum Westen. Erdogan hat einiges Gutes für sein Land getan. Als er 2003 erstmals zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, erbte er einen Staat, der schon seit mindestens eineinhalb Jahrzehnten zu Recht als kranker Mann Europas galt. Innerhalb von zehn Jahren zügelte er die Inflation der Lira, ordnete die Staatsfinanzen und liberalisierte die Märkte. Doch je mehr Erdogans Macht wuchs, desto despotischer setzte er sie ein. In den vergangenen vier Jahren war seine Herrschaft gekennzeichnet durch eine ungestüme und untaugliche Außenpolitik, eine Politik der Spaltung (im Inneren) sowie durch Verfolgungswahn."