Die Proteste gegen Südafrikas Staatschef Zuma dauern an.

Zehntausende Menschen gingen in der Hauptstadt Pretoria auf die Straße, um den Rücktritt des Präsidenten wegen Korruption und Missmanagements zu fordern. Sie zogen vor den Amtssitz des Staatschefs. Bereits am Freitag hatten sich in mehreren Städten Gegner von Zuma versammelt. Ein für kommende Woche geplantes Misstrauensvotum gegen den Präsidenten im Parlament wurde indes verschoben.