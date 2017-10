Im Vatikan hat Papst Franziskus Bundespräsident Steinmeier zu einer Privataudienz empfangen.

Es ist ihre erste Begegnung. Der Protestant Steinmeier hatte gestern in der evangelisch-lutherischen Christuskirche in Rom gesprochen. Dabei rief er zu mehr Sensibilität der Politik im Umgang mit den Bürgern auf und kritisierte eine - so wörtlich - "Überheblichkeit der technokratischen Exekutive".