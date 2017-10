Im Vatikan hat Papst Franziskus Bundespräsident Steinmeier zu einer Privataudienz empfangen.

Es ist ihre erste Begegnung. Bei dem Treffen dürfte im Jubiläumsjahr der Reformation das Verhältnis von evangelischer und katholischer Kirche ebenso Thema sein wie die internationale Lage und die weltweiten Migrations- und Flüchtlingsbewegungen.



Der Protestant Steinmeier hatte gestern in der evangelisch-lutherischen Christuskirche in Rom gesprochen. Dabei rief er zu mehr Sensibilität der Politik im Umgang mit den Bürgern auf und kritisierte eine - so wörtlich - "Überheblichkeit der technokratischen Exekutive".