Die Deutsche Bank und die US-Großbank JPMorgan Chase sind zu Millionenzahlungen bereit, um Privatklagen im sogenannten Libor-Skandal beizulegen.

Aus jetzt veröffentlichten Unterlagen eines Bezirksgerichts in Manhattan geht hervor, dass die Deutsche Bank in diesem Zusammenhang 77 Millionen Dollar einbringen will. Bei JPMorgan Chase sind es demnach 71 Millionen Dollar.



Der Libor ist der Referenzzinssatz, zu dem Banken sich gegenseitig Kredite gewähren. Investoren hatten große Geldhäuser beschuldigt, ihn während der weltweiten Finanzkrise künstlich niedrig gehalten zu haben, um ihre Gewinne zu steigern.