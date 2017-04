Die USA haben erneut einen privaten Raumfrachter zur Internationalen Raumstation ISS geschickt.

Die unbemannte Kapsel mit dem Namen "Cygnus" hat für die Raumfahrer etwa 3,5 Tonnen Proviant und Fracht an Bord. Dazu gehört ein Gewächshaus, mit dem der Anbau von Nutzpflanzen im All getestet werden soll.



"Cygnus" von der Betreiberfirma Orbital ATK soll Ende der Woche an der ISS andocken. Daneben schickt auch das Unternehmen SpaceX im Raumtransporter "Dragon" Nachschub zur ISS. Die US-Raumfahrtagentur Nasa hat seit 2011 keine eigenen Raumfrachter mehr. Damals war das Space-Shuttle-Programm eingestellt worden.