US-Vizepräsident Pence hat die Nutzung eines privaten E-Mail-Accounts für dienstliche Zwecke in seiner Zeit als Gouverneur von Indiana verteidigt.

Er habe sich an die Gesetze des Bundesstaates gehalten, zudem habe ein unabhängiger Berater seine Kommunikation geprüft und dafür gesorgt, dass die dienstlichen E-Mails ordnungsgemäß archiviert worden seien. Das sei überhaupt kein Vergleich zu dem Vorgehen von Hillary Clinton, sagte Pence. - Im Wahlkampf war Clinton wegen der Nutzung eines privaten E-Mail-Accounts in ihrer Zeit als Außenministerin in die Kritik geraten. Pence hatte ihr damals vorgeworfen, damit die nationale Sicherheit gefährdet zu haben.