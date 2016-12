Wie viel Geld und zu welchen Bedingungen man Freunden oder Verwandten leiht, das sollte man immer schriftlich festlegen. In einer Vereinbarung, in der alle Details geregelt werden, sagt Rechtsanwältin Katja Mihm, nicht nur die Summe:

"Man kann von vornherein eine feste Laufzeit festlegen. Oder man kann es unbefristet machen. Und das hätte dann zur Folge, dass man eine Kündigungsfrist von drei Monaten hätte. Und natürlich die Rückzahlungsmodalitäten. Ob man in einer Summe den Betrag zurückzahlen soll, und wenn ja, wann."

Eine solche Vereinbarung kann man natürlich selbst aufsetzen. Oder auch bei einem Anwalt abschließen, der über entsprechende Vorlagen verfügt.

Wer bei so einem Privatkredit von Freunden oder Verwandten Darlehnszinsen will, sollte allerdings auch ans Finanzamt denken. Denn Zinseinkünfte muss der Darlehnsgeber beim Fiskus angeben und dafür eine Abschlagssteuer von 25 Prozent zahlen.

Details besser schriftlich regeln

Und schon bei der Auszahlung des Kredites sollte man sich absichern: Damit ein Kreditnehmer hinterher nicht behaupten kann, dass es sich um eine Schenkung handelt, die er nicht zurückzahlen muss, rät Anwältin Mihm, mit einer Überweisung vorzubauen.

"Also wenn man eine Überweisung macht und im Betreff auch reinschreibt Darlehen, das wäre auch so eine Lösung: Wo man noch Beweiswert hätte, wo man nachweisen kann, es war keine Schenkung."

Den Erhalt des Geldes sollte man sich in jedem Fall quittieren lassen. Bei hohen Darlehnssummen von mehreren tausend Euro ist es außerdem ratsam, sich zur Absicherung zusätzlich ein notarielles Schuldanerkenntnis ausstellen zu lassen.

"Das bedeutet dann, dass man alleine mit dieser notariellen Urkunde dann direkt die Zwangsvollstreckung betreiben kann."

Privatkreditplattformen im Internet eher nicht ratsam

Vermeintliche Privatkredite werden inzwischen auch von Internetplattformen angeboten. Doch da, sagt Stefanie Laag von der Verbraucherzentrale NRW, ist Vorsicht geboten:

"Kredit von Mensch zu Mensch. Was sich dahinter verbirgt, ist leider was ganz anderes. Es werden auch in Deutschland über diese Plattformen Kredite zwischen einer Bank und eben dem Verbraucher abgeschlossen, der sich über diese Plattform an die Vermittler wendet. Die Bank, die hier den Kredit vergibt, ist dann der Kooperationspartner dieser Plattformen. Das Besondere oder das Ungewöhnliche daran ist, dass diese Kredite dann refinanziert werden über Anleger."

Anleger, die der Bank ihr Geld für den beantragten Kredit zur Verfügung stellen und daran verdienen wollen, genauso wie die Bank und die Vermittlungsplattformbetreiber. Der Kredit wird außerdem erst nach einer umfassenden Bonitätsprüfung genehmigt. Verbraucherberaterin Laag:

"Ob Sie dann hier besser einen Kredit bekommen als bei einer Bank, wage ich, zu bezweifeln. Und es könnte sogar sein, dass es möglicherweise noch teurer wird, wenn die Bonität nicht ganz so gut ist."

Wenn Freunde oder Verwandte einen Kredit gewähren, können diese auch eine Sicherheit vereinbaren. Zum Beispiel den Kraftfahrzeugbrief für das vom Kredit gekaufte Auto. Oder einen wertvollen Familienschmuck als Pfand.

Dieses Pfand, erklärt Rechtsanwältin Mihm, geht dann ins Eigentum des Darlehensgebers über. Bis zur endgültigen Rückzahlung des geliehenen Geldes.

Es ist jedem Fall angebracht, alle Einzelheiten per Vertrag zu regeln.