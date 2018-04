Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl hat die für den Abend geplante Sammelabschiebung nach Afghanistan als unverantwortlich bezeichnet.

Die Menschen erwarte ein hohes Maß an Unsicherheit, erklärte Pro Asyl in Frankfurt am Main. Es sei vermehrt mit Terroranschlägen durch den IS und die Taliban zu rechnen. Die deutschen Behörden blendeten jedoch die prekäre Sicherheitslage aus. Seit Dezember 2016 wurden laut Pro Asyl 198 Afghanen aus Deutschland abgeschoben, knapp die Hälfte aus Bayern.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.