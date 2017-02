Pro Asyl "Keine Auffanglager für Flüchtlinge in Tunesien"

Pro--Asyl-Emblem, aufgenommen am 21.05.2014 anlässlich einer Pressekonferenz in Berlin. (picture alliance / dpa / Christoph Schmidt)

Vor dem Besuch des tunesischen Ministerpräsidenten Chahed in Berlin hat die Organisation Pro Asyl ihr Nein zu Flüchtlingszentren in Tunesien bekräftigt.

Was Kanzlerin Merkel als Auffanglager bezeichne, werde für die meisten Menschen dort Endstation sein, erklärte Pro Asyl und verwies auf einen Bericht von Amnesty International. Demnach nimmt die Polizeigewalt in Tunesien wieder zu. Pro Asyl bezweifelt, dass jemals eine relevante Zahl von Schutzbedürftigen tunesische Asylzentren in Richtung Europa verlassen dürfte.



Merkel hatte am Wochenende angekündigt, mit dem tunesischen Ministerpräsidenten bei seinem heutigen Besuch in Berlin über die Schaffung von Auffanglagern zu sprechen. In der "Bild"-Zeitung wies Chahed das Ansinnen zurück. Tunesien sei eine sehr junge Demokratie. Er denke nicht, dass man für Flüchtlingslager Kapazitäten habe.