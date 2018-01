Eine für heute Abend geplante Abschiebung afghanischer Asylbewerber stößt bei Flüchtlingshelfern auf Empörung.

Die Organisation Pro Asyl verwies auf den jüngsten Anschlag auf ein Hotel in Kabul und erklärte, in Afghanistan gebe es jede Woche Dutzende Tote. Vor diesem Hintergrund sei es ignorant, weiter abzuschieben. Die Bundesregierung setze offensichtlich auf einen Gewöhnungseffekt, erklärte Pro Asyl.



Kritik kam auch von der Gewerkschaft der Polizei. Der stellvertretende Bundesvorsitzende Radek beklagte im Bayerischen Rundfunk, dass für die Rückführung abgelehnter Asylbewerber Personal fehle. Auch für den heutigen Flug hätten sich bei der Bundespolizei noch nicht genügend Freiwillige gefunden.



Die Behörden in Kabul erwarten für morgen früh eine Maschine mit abgelehnten Asylbewerbern aus Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.