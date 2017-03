In vielen deutschen Großstädten haben EU-Befürworter für den Nachmittag erneut zu Kundgebungen aufgerufen.

Die Initiatoren der Bewegung "Pulse of Europe" rechnen allein in Berlin mit mehr als 5.000 Teilnehmern. Die Ende vergangenen Jahres gegründete Bewegung hat zuletzt immer mehr Zulauf bekommen. Themen sind vor allem der Ausstieg Großbritanniens aus der EU, die jüngste Wahlentscheidung in den Niederlanden und die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich.