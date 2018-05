Die Aktie der Deutschen Bank ist auf einen historischen Tiefstand gefallen.

Der Kurs des größten deutschen Kreditinstituts notierte zum Börsenschluss in Frankfurt am Main mit mehr als sieben Prozent im Minus und lag bei knapp über neun Euro. Einem Medienbericht zufolge hatte eine US-Aufsichtsbehörde die US-Tochter der Deutschen Bank als "Problembank" eingestuft.



Der US-Ableger fiel 2015 und 2016 beim Stresstest der amerikansichen Notenbank durch und wurde in den vergangenen Jahren wegen Regelverstößen zur Verantwortung gezogen. Darüber hinaus musste die Bank Milliardenstrafen zahlen, unter anderem wegen Marktmanipulationen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.