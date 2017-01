Es sei sehr schwierig, soziale Kontakte zu pflegen, da man als Tennisprofi 30 bis 40 Wochen komplett unterwegs sei, sagte Reister. Viel im Flieger und in Hotels zu sein, habe genervt. Anfangs habe es Spaß gemacht, so Reiser, "aber wenn man das das 6. oder 7. Mal gesehen hat, ist es nicht mehr so unglaublich."

Er habe immer Profi werden und in die Top 100 kommen wollen. Als er das erreicht hatte, sei das "ein unglaubliches Gefühl" gewesen, danach hätten ihm jedoch die Ziele gefehlt und der Spaß sei ihm verloren gegangen.

Druck gehört dazu

Er habe versucht, sich mit einem neuem Trainer zu schinden. Das habe aber nur kurzfristig funktioniert. Druck von außen sei zudem spürbar. Der gehöre aber zum Profisport.

Wenn er selbst einen Spieler betreuen würde, so Reister, würde er sich eher individuell auf den Spieler einrichten, um ihn zu schützen und das Beste aus ihm herauszuholen.

Das gesamte Gespräch können Sie mindestens sechs Monate in unserer Mediathek nachhören.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.