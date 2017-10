Die Bevölkerung in Deutschland wird bis zum Jahr 2035 auf mehr als 83,1 Millionen Menschen anwachsen.

Das sei rund eine Million mehr als 2015, heißt es in einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Der lange erwartete Bevölkerungsrückgang in Deutschland bleibe in den beiden kommenden Dekaden offensichtlich aus, schreiben die Forscher. Als Gründe nennen sie steigende Geburtenzahlen und Zuwanderung.



Der Prognose zu Folge werden vor allem Großstädte wachsen. So werde Berlin in den nächsten 20 Jahren zu einer Stadt mit vier Millionen Einwohnern - 500.000 mehr als 2015. Zuwachs werde es auch in Bayern und Baden-Württemberg geben. Thüringen und Sachsen-Anhalt drohten dagegen Bevölkerungsverluste von über zehn Prozent.