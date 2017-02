Effizient zu heizen, ist zumindest in der Theorie recht einfach: Wenn man einen Raum nutzt, dreht man die Heizung auf. Braucht man ein Zimmer mehrere Stunden nicht oder verlässt die Wohnung ganz, dreht man die jeweiligen Heizkörper runter. In der Praxis aber ist das vielen Menschen zu aufwendig, sagt Udo Peters von der Verbraucherzentrale Düsseldorf:

"Das hört sich jetzt so einfach an, aber ich gehe davon aus, dass die meisten Menschen in einer Mehrraumwohnung leben und da müssten sie nicht nur einen Thermostat von Hand regulieren, sondern drei oder vier. Und das machen wenige."

Eine Alternative dazu sind programmierbare Thermostate, die nicht von Hand reguliert werden müssen. Stattdessen kann man dort verschiedene Zeitfenster eingeben, in denen ein Heizkörper automatisch an- oder abgeschaltet wird. Etwa: Morgens und abends soll es im Bad wärmer sein, tagsüber eher kühl. Menschen, die die Heizung tagsüber normalerweise nicht herunterregeln, können so Heizkosten sparen – ohne Abstriche beim Komfort machen zu müssen, sagt Aribert Peters vom Bund der Energieverbraucher:

"Indem sie dem Thermostat sagen, wenn ich nach Hause komme, dann soll es im Raum schon warm sein."

Einfach am Heizkörper anbringbar

Dazu können Mieter einfach das herkömmliche Drehthermostat am Heizkörper durch ein programmierbares Thermostat austauschen, sagt Peters:

"Gute Fabrikate, die haben verschiedene Adaptersätze und die lassen sich auch an die meisten gängigen Typen direkt aufmontieren. Das können Sie einfach selbst mit dem Schraubenzieher erledigen."

Programmierbare Standardmodelle gibt es schon ab zehn Euro – pro Thermostat und Heizkörper. Wer mehr bezahlt, bekommt zusätzliche Funktionen. Für etwa 20 Euro gibt es bereits das smarte Thermostat, das man nicht nur direkt am Heizkörper einstellen kann, sondern auch bequem per Bluetooth auf dem Handy. Andere Systeme, lassen sich sogar über eine App fernsteuern – im Zweifelsfall auch von unterwegs.

Teils muss der Benutzer dafür nicht einmal selbst Befehle eintippen: Einige Apps wissen per GPS oder Funk automatisch, wann sich ein Nutzer auf den Heimweg macht und die Heizung hochgefahren werden muss. Außerdem beziehen sie auch die Wettervorhersage beim Heizen mit ein.

Solche Systeme können allerdings mehrere hundert Euro kosten und lohnen sich daher vor allem für Menschen, die besonders viel Komfort schätzen. Einfache programmierbare Thermostate können sich dagegen schneller rechnen, sagt Aribert Peters. Insbesondere für Berufstätige ohne Kinder, die viele Räume nur morgens und abends benutzen:

"Wenn sie unter Tag aus der Wohnung gehen, tun sie das meistens zur gleichen Zeit. Und es macht keinen Sinn, dass sie die Wohnung richtig mollig warm hochheizen, wenn sie überhaupt nicht zu Hause sind, deswegen ist die Idee, dass sie ihrer Heizung sagen, jetzt bin ich aus dem Haus, und zwar jeden Tag."

Ersparnis zwischen fünf und zehn Prozent

Für Familien, bei denen die meiste Zeit jemand zu Hause und die Nutzung der Räume weniger planbar ist, lohnt sich die Anschaffung dagegen weniger. Denn die Einsparungen sind nach Berechnungen der Verbraucherzentrale kleiner, als viele Verbraucher vermuten. Werbeversprechen von 30 Prozent Einsparung sind jedenfalls eher unrealistisch, sagt Udo Peters:

"Wir haben durch mehrere Untersuchungen herausgefunden, dass wir uns in einem Bereich Einsparung durch zusätzliche Tagabsenkung in einem Bereich von fünf bis zehn Prozent bewegen."

Die Stiftung Warentest kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Wer in einem alten Haus wohnt, das weniger gut gedämmt ist, kann dabei noch am meisten sparen.