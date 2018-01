Projekt-Band 5live Wiedersehen mit Spielfreude

2008 kamen fünf Musiker in einer Küche zusammen und spielten live eine Platte ein: "5live in the kitchen". Neun Jahre später trafen sich Henrik Freischlader, Tommy Schneller, Mickey Neher, Roman Babik und Olli Gee wieder. Sie spielten Klassiker aus Blues und Soul und improvisierten lange Soli.

Am Mikrofon: Tim Schauen

