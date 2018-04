Projekt Icarus vor dem Start Raumstation überwacht Amseln

Kürzlich hat eine russische Progress-Kapsel die Antenne des Icarus-Projekts zur Internationalen Raumstation gebracht. In einigen Monaten sollen zwei Kosmonauten sie außen am russischen Servicemodul anbringen. Gelingt das, so hat die ISS bald die heimische Tierwelt im Blick.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek