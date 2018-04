Es sei wichtig, darüber zu berichten, wenn Männer mit Kippa und jüdische Schulkinder angegriffen würden, sagte Antonia Isabelle Weisz im Dlf. Die Künstlerin und Ethnologin kritisiert jedoch, dass wenig Positivbeispiele in den Medien vorkommen.

Begegnungsorte und positive Erfahrungen

Sie selbst geht an soziale Brennpunkte und arbeitet mit Poesie gegen die Hasssprache. Klingt naiv, aber: "Wir brauchen Begegnungsorte. In meiner Erfahrung ist es so, dass es ganz schnell geht, wenn es die Möglichkeit gibt zu sagen: Ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch." Solche Räume fehlten im Leistungssystem Schule.