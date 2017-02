Und mit "Hund" ist in diesem Fall der Hundsstern gemeint – Sirius, das Hauptobjekt im Sternbild Großer Hund. Auf den ersten Blick überrascht die Bezeichnung des Sterns, denn eigentlich steht Prokyon am Südhimmel links oberhalb von Sirius. Er schreitet ihm also nicht voran, sondern folgt ihm nach und wandert erst knapp eine Stunde nach Sirius über die Nord-Süd-Linie.

Tatsächlich bezieht sich der Name Prokyon auf die Reihenfolge beim Aufgang der Gestirne – oder darauf, wie die Sterne nach der mehrwöchigen Periode der Unsichtbarkeit im Sommer wieder am östlichen Morgenhimmel auftauchen. Weil Prokyon am Himmel weiter nördlich steht als Sirius, steigt er trotz seiner weiter östlichen Position früher über den Horizont als jener.

Vor 4.000 Jahren, zur Zeit der alten Ägypter, betrug der Vorsprung vor Sirius gut eine halbe Stunde. Prokyon kehrte etwa sieben Tage vor dem hellen Sirius an den Himmel zurück. Weil das Auftauchen von Sirius am Morgenhimmel alljährlich die herannahende Nilflut verkündete, dürften die ägyptischen Himmelsbeobachter das vorausgehende Auftauchen von Prokyon als Vorboten oder Vorwarner von Sirius und der Nilflut angesehen haben – ähnlich wie eben Hunde vor einem Eindringling warnen.