Würde sie aktuell noch die CDU wählen? Oder heutzutage in die Partei eintreten? Beide Fragen stellt Erika Steinbach in der Zeitung "Welt am Sonntag" selbst - und beantwortet sie mit einem klaren Nein. "Daraus kann ich nur die Schlußfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen", wird Steinbach zitiert. Der Austritt soll noch an diesem Wochenende erfolgen.

Mit CDU-Chefin Angela Merkel geht Steinbach hart ins Gericht. Mit der Grenzöffnung im Herbst 2015 habe die Kanzlerin gegen geltendes Recht verstoßen: "Dass monatelang Menschen unidentifiziert mit Bussen und Zügen über die Grenze geschafft wurden, war keine Ausnahme, sondern eine gewollte Maßnahme entgegen unserer gesetzlichen Regelungen und entgegen EU-Verträgen."

Der Bundesregierung unterstellte Steinbach auch, absichtlich illegale Einwanderung zu fördern. Beim zuständigen Bundesamt seien tausende Pässen als gefälscht identifiziert worden, ohne dass rechtliche Konsequenzen für die Migranten gezogen wären. Steinbachs Vermtung: "Ein solches Ignorieren unseres Rechts wagt keine Bundesbehörde auf eigene Verantwortung. Da steht ein politischer Wille dahinter. Am Recht vorbei."

Der CDU warf Steinbach vor, sich einem linken Zeitgeist angepasst und damit ihr konservatives Alleinstellungsmerkmal aufgegeben zu haben. Deshalb sei die AfD entstanden - sie greife Themen auf, die in den vergangenen Jahren defizität geworden seien. Eintreten in die Partei will Steinbach der Zeitung zufolge aber vorerst nicht. Sie hoffe allerdings, dass die AfD in den Bundestag einziehe "damit es dort endlich wieder eine Opposition gibt".

Von der AfD kam prompt Lob für Steinbachs Entscheidung:

Erika Steinbach tritt aus CDU aus. Konsequent. — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) 14. Januar 2017

Aus der CDU kommen Stimmen der Erleichterung

Ich werde @SteinbachErika in Fraktion nicht vermissen. Zu oft hat sie sich im Ton vergriffen. Und konservativ ist nicht reaktionär @cducsubt — Stefan Kaufmann (@StefanKaufmann) 14. Januar 2017

In der SPD wird der Austritt anders gedeutet:

Frau Steinbach attackiert Merkel,tritt aus der CDU aus und hofft auf eine starke AFD im nächsten Bundestag.

Krise der Konservativen hält an. — Ralf Stegner (@Ralf_Stegner) January 14, 2017

Die Linke gibt sich wenig überrascht:

Erika #Steinbach verlässt die #cdu. Ein längst überfälliger Schritt. Warum d. CDU ihre rechte Hetze so lange duldete, ist eine andere Frage. — Bernd Riexinger (@b_riexinger) January 14, 2017

(rm/tzi)