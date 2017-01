Das Timing hat schon mal gestimmt. Zeitgleich zur Verabschiedung der umstrittenen Maut-Pläne im Bundeskabinett haben sich die Maut-Gegner in Brüssel formiert. Vor allem die direkten Nachbarstaaten wollen das Vorhaben nicht einfach hinnehmen, obwohl selbst die EU-Kommission die Pläne inzwischen abgenickt hat.

Dabei hält Verkehrsminister Alexander Dobrindt am Grundprinzip der Ausländermaut, wie er sie anfangs selbst bezeichnet hat, weiter fest. Zahlen sollen für die Nutzung der deutschen Autobahnen - zumindest vorerst - nicht die deutschen Autofahrer, sondern allein die Ausländer. Daran haben auch die nachträglichen Korrekturen wie die Erweiterung der Angebotspalette für Kurzzeitvignette sowie die stärkere Förderung von umweltfreundlichen Fahrzeugen nichts geändert.

Der Vorwurf der Ausländerdiskriminierung und damit ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht stehen somit weiter im Raum. Darauf hatte auch Verkehrskommissarin Violetta Bulc monatelang hingewiesen, bevor sie dann - vermutlich auf Weisung von Kommissionschef Juncker persönlich - einen Rückzieher machen und den wenig überzeugenden Kompromiss akzeptieren musste.

Doch das eigene Selbstverständnis als politische Kommission, die dann auch widersprüchliche Entscheidungen treffen kann, sollten die Anrainerstaaten keinesfalls akzeptieren. Letztlich kann nur ein Gang vor den Europäischen Gerichtshof wirklich klären, ob es sich bei den deutschen Maut-Plänen um einen faulen Kompromiss einschließlich eines Verstoßes gegen EU-Recht handelt oder nicht. Gleichzeitig ist es auch nur konsequent, dass die Verkehrskommissarin ihren erstaunlichen Meinungswandel den EU-Abgeordneten erläutern muss.

Freilich, ein Selbstläufer wird das alles nicht. Denn zunächst einmal haben sich die Mautgegner heute nur auf Beamtenebene ausgetauscht. Weitere Treffen sollen folgen. Von einem starken politischen Signal, dass es die Kritiker wirklich ernst meinen, kann noch keine Rede sein. Manche Staaten wie etwa Polen oder auch Tschechien werden sicherlich zudem genau abwägen, ob sie wegen der Gebühr für die Straßennutzung einen Streit mit Deutschland riskieren wollen.

Auch der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried hält sich trotz seiner markigen Rhetorik letztlich alle Optionen offen. Dabei hat Österreich angesichts seiner deutlichen Positionierung längst keine Wahl mehr als den Gang vor den EuGH. Andernfalls droht dem Verkehrsminister eine peinliche Blamage vor der Öffentlichkeit.

Vielleicht aber spielt Wien auch nur auf Zeit. Denn es ist keinesfalls ausgemacht, dass die künftige Bundesregierung an den unsinnigen und ökologisch fragwürdigen Mautplänen festhalten wird. Doch für die notwendige rechtliche Klarheit können letztlich nur die Luxemburger Richter sorgen.

Jörg Münchenberg (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Jörg Münchenberg, geboren 1966; studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre in Freiburg, Kanada und Nürnberg-Erlangen. Seit 1997 beim Deutschlandfunk als Moderator und Redakteur zunächst in der Wirtschaftsredaktion; später Korrespondent für das Deutschlandradio im Berliner Hauptstadtstudio, seit Herbst 2012 europapolitischer Korrespondent in Brüssel.