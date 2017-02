Protest in München 18 Afghanen nach Kabul abgeschoben

Protest gegen Abschiebungen nach Afghanistan am Münchner Flughafen (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Begleitet von Protesten sind vom Münchner Flughafen aus 18 Afghanen in ihre Heimat abgeschoben worden.

Das bayerische Innenministerium gab den Abflug der Maschine in einer Mitteilung auf seiner Internetseite bekannt. Bei den Abgeschobenen handele es sich um allein stehende junge Männer, unter ihnen auch Straftäter. Die Polizei Oberbayern hatte ursprünglich von 50 Personen gesprochen. Am frühen Morgen landete das Flugzeug in Kabul. Es war die dritte Sammelabschiebung seit Ende vergangenen Jahres. Einige Bundesländer lehnen eine Beteiligung ab. Aus ihrer Sicht ist Afghanistan kein sicheres Land. Mehrere hundert Menschen hatten am Flughafen gegen die Rückführung demonstriert.