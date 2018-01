Die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur sieht gewisse Parallelen zwischen den Protesten im Iran und dem Arabischen Frühling 2011.

In beiden Fällen seien die Aufstände tatsächlich wegen der Lebensmittelpreise eskaliert, sagte sie im Deutschlandfunk. Dann sei eines zum anderen gekommen. Nach den Worten der Wissenschaftlerin fürchteten die Iraner allerdings auch zu große Parallelen. Sie beobachteten, dass viele Länder durch den Arabischen Frühling im Chaos versunken seien. Gerade deswegen sei auch die Mittelschicht im Iran zum Teil sehr zurückhaltend bei den Protesten. Aus ihrer Sicht sei es immerhin noch eine Errungenschaft, dass der Iran stabil sei und Frieden im Land herrsche. Sie wollen deshalb lieber den Weg langsamer Reformen gehen.



Die Intellektuellen, erläuterte Amirpur, die auch zur Mittelschicht zählten, plädierten selbstverständlich noch für Refromen. Doch derzeit seien sie sehr mit dem alltäglichen Überleben beschäftigt. Uni-Professoren zum Beispiel hätten zuletzt Gehaltskürzungen von zehn bis 15 Prozent hinnehmen müssen.



Amirpur, die gerade im Iran war, führte aus, in den letzten fünf Tagen hätte sie nichts mehr von Protesten mitbekommen - zumindest in Teheran. Dort habe man allenfalls noch von kleinen Protestgrüppchen gehört.

