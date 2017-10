In Frankreich protestieren Beschäftigte des öffentlichen Dienstes gegen Sparpläne der Regierung.

Die Gewerkschaften riefen rund 5,4 Millionen Menschen auf, die Arbeit niederzulegen, unter anderem in Schulen und Krankenhäusern. Weil sich auch Fluglotsen an dem Ausstand beteiligten, strich die Gesellschaft Air France ein Viertel ihrer Kurz- und Mittelstreckenflüge. Die Regierung in Paris will 120.000 Beamten-Stellen streichen, um die EU-Defizitgrenze von drei Prozent wieder einzuhalten.



Bei ähnlichen Protestaktionen in Belgien kam der Bahnverkehr weitgehend zum Erliegen.