An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel hat es erneut Auseinandersetzungen zwischen israelischen Soldaten und Palästinensern gegeben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden 350 Palästinenser verletzt. 42 von ihnen seien von scharfer Munition getroffen worden.

Die israelische Armee schätzte die Zahl der Palästinenser an mehreren Orten entlang der Grenze auf 7.000. Diese hätten brennende Reifen in Richtung der israelischen Soldaten gerollt und Steine geworfen.



In dem Grenzgebiet ist es bereits den sechsten Freitag in Folge zu Zusammenstößen zwischen den beiden Seiten gekommen. Die Zahl der palästinensischen Demonstranten nahm jedoch ab. Die Proteste finden aus Anlass des 70. Jahrestags der Staatsgründung Israels statt. Mit den Demonstrationen erinnern die Palästinenser an ihre damalige Vertreibung.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.