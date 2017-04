Proteste gegen AfD Konfetti statt Steine

Alice Weidel und Alexander Gauland werden die AfD als Spitzenteam in den Wahlkampf führen - so hat es die Partei am Wochenende in Köln beschlossen. Seit Wochen hatten unterschiedliche Bündnisse zum Protest gegen den Parteitag im Hotel-Maritim aufgerufen. Eine Bilanz der Demonstrationen und von den Fluren des Parteitags.

Von Mirjam Kid