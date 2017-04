An den Demonstrationen gegen den Bundesparteitag der AfD in Köln haben sich deutlich weniger Menschen beteiligt als erwartet. Die Polizei spricht von etwa 10.000 Teilnehmern - die Organisatoren hatten mit rund 50.000 gerechnet. Die befürchteten Ausschreitungen gab es bisher nicht.

In einer ersten Zwischenbilanz zeigte sich Kölns Polizeipräsident Mathies sehr zufrieden. Die allermeisten Menschen seien friedlich geblieben. Für eine abschließende Bewertung des Einsatzes sei es aber noch zu früh. Die Polizei war mit rund 4.000 Beamten vor Ort, auch Wasserwerfer, gepanzerte Fahrzeuge und Reiterstaffeln waren im Einsatz.

Bereits am Morgen hatten die Delegierten des AfD-Bundesparteitags nur unter starkem Polizeischutz ihr Tagungshotel in der Kölner Innenstadt erreicht. Hunderte Demonstranten waren aufgezogen, so dass die AfD-Politiker einen Spießrutenlauf hinter sich bringen mussten. Die Rechtspopulisten wurden mit Sprechchören, Pfiffen und Transparenten empfangen. Nur das starke Polizeiaufgebot verhinderte, dass das Hotel von den Demonstranten abgeriegelt wurde.

Bei den Blockade-Aktionen kam es immer wieder zu Rangeleien mit der Polizei. Zwei Polizisten wurden verletzt, ein Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen.

Zu kämpfen hatte die Polizei auch im Netz - und zwar gegen Fakenews. In den Sozialen Netzwerken verbreiteten sich Bilder, die angebliche Ausschreitungen oder in Stellung gebrachte Scharfschützen in Köln zeigen sollten. Tatsächlich handelte es sich um Bilder älterer Einsätze - die Polizei reagierte mit Richtigstellungen:

Am Mittag gab es auf einem zentralen Platz neben dem AfD-Tagungshotel die Hauptveranstaltung des Bündnisses "Köln stellt sich quer". Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Kraft (SPD) sagte vor mehreren Tausend Teilnehmern, es sei toll, dass sich so viele Bürger eingefunden hätten, um eine "klare Haltung" gegen Ausgrenzung und Hetze zu zeichen.

Köln ist nicht die #AfD, Köln ist eine weltoffene Stadt, in der man über Probleme spricht. #koeln2204 pic.twitter.com/VmtQoKuPm7 — Moritz Küpper (@moritzkuepper) 22. April 2017

Kölns Oberbürgermeisterin Reker (parteilos) nannte die Kundgebung einen "Kontrapunkt" zum Parteitag der AfD. Rassismus und Fremdenhass beginne nicht erst mit Gewalttaten und Anschlägen, sondern mit Reden und Propaganda in Sälen. Gewerkschaften und die Kölner Kirchen warben bei der Veranstaltung für Respekt und Toleranz.

(rm/tj/ach)