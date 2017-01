Heuchelei ist schon dabei, wenn sich Mexikos politische Elite über Trumps Betonmonster aufregt.

Denn Mauern gegen Armut gibt es in ihrem Land schon lange. Die Reichen haben sie hochgezogen: rund um ihre Wohnanlagen, Einkaufszentren, Golfplätze, Privatschulen und Privatuniversitäten. Die prekäre Umwelt soll schön draußen bleiben, das Elend, die soziale Ungerechtigkeit, die Diskriminierung. Und das organisierte Verbrechen, mit dessen Bestechungsgeldern viele dieser Mauern finanziert wurden.

Mexiko hat die Chancen in 23 Jahren Nordamerikanischer Freihandelszone nicht genutzt. Profitiert haben wenige, die eklatante Armut blieb - und trieb Migranten nach Norden, wo sie wenigstens ein paar Dollar für sich und ihre Angehörigen daheim verdienen können.

Donald Trump will sie mit seiner Mauer ebenso ausgrenzen, wie die mexikanische Oberschicht, die sich so drastisch darüber aufregt. Von der "fucking wall" twittert der ehemalige Präsident und Ex-Coca-Cola-Manager Vicente Fox. Dabei hat er als neoliberaler Staatschef dazu beigetragen, dass die Ungleichheit größer wurde. Laut Oxfam besitzt ein Prozent der mexikanischen Bevölkerung 43 Prozent des nationalen Reichtums.

Das Recht des Stärkeren ist in Mexiko schon lange bitterer Alltag

Ungerechtigkeit beklagt dieses eine Prozent aber erst jetzt, da es selber betroffen ist. Nicht durch die Mauer, die höchstens die Geschäfte des organisierten Verbrechens erschwert, sondern durch Trumps Angriffe auf den Freihandel, auf NAFTA. Das Recht des Stärkeren ist in Mexiko schon lange bitterer Alltag, jetzt spielt es der US-Präsident aus.

Weltweit wird kein Land so unter seinem "America First" leiden wie Mexiko, das zweieinhalb mal soviel an die USA verkauft wie Exportweltmeister Deutschland. Zu Recht wird Trumps Politik beim südlichen Nachbarn als Kriegserklärung gesehen, die erste Kriegserklärung seit 1846. Damals verlor Mexiko fast die Hälfte seines Staatsgebietes an die USA, heute verliert es seine Würde.

Es schmerzte, als Trump mexikanische Migranten als Verbrecher, Vergewaltiger und Mörder stigmatisierte. Hässliches Symbol für das Ende guter Beziehungen ist die Mauer. Das Mexiko sie auch noch finanzieren soll, ist erniedrigend.

"In der Politik lässt sich alles verhandeln, außer der Würde" - so begründete in dieser Woche ein mexikanischer Senator den Korb, den Präsident Enrique Peña Nieto nach Washington schickte: er lehnte die Einladung ins Weiße Haus ab. Das soll eine Stärke demonstrieren, die Mexiko gar nicht hat. Es ist eine trotzige, emotionale Reaktion. Verständlich zwar, aber ein diplomatisches Eigentor. Damit liegt das Heft des Handels in Trumps Händen - und dem geht Mexiko nun mal an der Tolle vorbei.

Peña Nieto versucht innenpolitisch, sich und seine Partei zu retten: zuletzt lagen seine Zustimmungswerte bei unterirdischen 12 Prozent - sechs Monate vor wichtigen Wahlen in Bundesstaaten und 18 Monate vor der Präsidentenwahl.

Die Mexikaner sind Krisen und schlechte Präsidenten gewohnt, da hoffen sie, auch mit Trump fertig zu werden. Allerdings will der mit dem Freihandel das Fundament der mexikanischen Wirtschaft zerstören.

Und seine Mauer wird töten, auch ohne Selbstschuss-Anlagen. Denn sie kann nie und nimmer undurchlässig werden, aber noch gefährlicher für Migranten. Schon im letzten Jahrzehnt hat die US-Border Patrol 3.751 Tote registriert. Die meisten sind verdurstet, weil sie tagelang durch Wüstengebiete zogen. In urbanen Gegenden ist die Mauer längst Realität: etwa ein Drittel der gut 3.100 Kilometer langen Grenze ist gesichert.

Unnötig ist sie außerdem: islamistische Terroristen kommen nicht über Mexiko ins Land. Und die Zahl der mexikanischen Migranten in den USA sinkt: es gehen mehr zurück, als einwandern. 2014 etwa betrug der Saldo 140.000 Menschen.

Eine Zeitenwende für Mexiko

Schon nach einer Woche Präsident Trump ist klar: er bedeutet eine Zeitenwende für Mexiko.

Optimisten sehen darin durchaus Chancen auf Veränderungen im Innern:

Auf gute Bildung für alle an öffentlichen Schulen, auf ein gerechtes Steuersystem, auf effektive Armutsbekämpfung. Und als Anreiz, die Wirtschaft zu entwickeln, vom Billiglohn hin zu qualifizierter Produktion mit neuen Absatzmärkten in Lateinamerika, Europa und Asien.

Schöne Träume sind das in einem fast gescheiterten Staat des Drogenkrieges, des Organisierten Verbrechens, der Korruption, der Straflosigkeit und der Eliten, die sich nur um sich selbst kümmern.

Da bleibt es erst mal beim geeinten Schimpfen auf den äußeren Feind Donald Trump.

Heuchlerisch eben.