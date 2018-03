In Hannover haben rund 11.000 Kurden und Unterstützer gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert.

Nach Angaben der Polizei gab es Zwischenfälle. Beamte seien unter anderem mit Fahnenstangen angegriffen worden. Mindestens drei Personen wurden demnach festgenommen. Kleinere Kundgebungen gab es auch in anderen Städten, darunter in Hamburg. Anlass der Demonstrationen war das kurdische Neujahrsfest Newroz, das sich in der Türkei zum Symbol des Widerstands der kurdischen Minderheit entwickelt hat.

