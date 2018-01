Die Bundesregierung hat die iranische Führung aufgerufen, die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu achten.

Eine Regierungssprecherin sagte, aus Sicht Berlins sei es legitim und verdiene auch Respekt, wenn Menschen ihre wirtschaftlichen und politischen Anliegen couragiert in die Öffentlichkeit trügen. Die Führung in Teheran sollte mit der Bereitschaft zum Dialog reagieren. Zugleich betonte sie, die Bundesregierung verfolge die Entwicklung mit Besorgnis.



Der iranische Präsident Ruhani äußerte in einem Telefonat mit dem türkischen Staatschef Erdogan die Hoffnung auf ein Ende der Proteste "in wenigen Tagen".

Das türkische Präsidialamt teilte mit, es habe Einigkeit geherrscht, dass das Demonstrationsrecht nicht zu Verstößen gegen die Gesetze führen dürfe.



Im Iran gibt es seit knapp einer Woche die schwersten Proteste seit 2009. Bislang kamen 21 Menschen dabei ums Leben. Nach Berichten des Staatsfernsehens gingen heute landesweit zehntausende Menschen zur Unterstützung der Regierung auf die Straße.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.