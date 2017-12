Angesichts der anhaltenden Proteste im Iran sollen die Behörden in der Nacht das Internet teilweise blockiert haben. In der Hauptstadt Teheran hätten Mobiltelefone keine Internetverbindung mehr, berichteten Korrespondenten der französischen Nachrichtenagentur AFP. Zuvor waren zum Beispiel über den Messengerdienst Telegram, dem im Iran rund 25 Millionen Menschen folgen, Videos der Demonstrationen verbreitet worden.

Die BBC veröffentlichte Videos aus sozialen Medien, auf denen brennende Barrikaden in Teheran zu sehen sind. Laut einem Bericht des Staatsfernsehens sind zwei Demonstranten getötet worden. Während einer illegalen Versammlung in Dorud sei es gestern zu Zusammenstößen gekommen, erklärte der stellvertretende Sicherheitschef des Gouverneurs der Provinz Lorestan weiter. Es gebe Hinweise auf eine Beteiligung der Terrormiliz IS. Innenminister Fasli kündigte an, der Staat werde gegen die Verbreitung von Gewalt, Angst und Terror vorgehen. Wer die Ordnung störe und gegen das Gesetz verstoße. werde dafür bezahlen.



US-Präsident Trump bekräftigte seine Warnung an Teheran. Über Twitter erklärte er, Unterdrückerstaaten könnten nicht für immer Bestand haben. Die iranische Regierung verurteilte die Unterstützung der Proteste durch die USA. Das iranische Volk werde die Bemerkungen nicht beachten. Der Grünen-Politiker Nouripour forderte die EU auf, Position zu beziehen. Das Atomabkommen dürfe nicht dazu führen, dass die Europäer zu Menschenrechtsverletzungen im Iran schwiegen, sagte er der "Heilbronner Stimme".

