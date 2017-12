Angesichts der andauernden Proteste im Iran soll es ein Krisentreffen der Staatsführung geben.

Wie die Nachrichtenagentur Isna meldet, soll an der Sitzung

auch Präsident Rohani teilnehmen. Die landesweiten Demonstrationen hatten am Donnerstag begonnen. Während sie sich zunächst gegen die hohe Arbeitslosigkeit und steigende Preise richteten, wird zunehmend direkt die Politik Rohanis kritisiert.



Nach offiziellen Angaben kamen bei Ausschreitungen in der Stadt Dorud zwei Menschen ums Leben. Die genauen Umstände sind noch unklar.

