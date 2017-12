Die Führung des Iran will hart gegen die landesweiten Proteste vorgehen.

In Teheran sagte Innenminister Fasli, wer die Ordnung störe, werde dafür bezahlen. In der kommenden Woche soll es eine Krisensitzung mit Staatspräsident Ruhani geben.



Seit Donnerstag gehen im Iran immer wieder Menschen zu Protesten auf die Straße. Sie richteten sich zunächst vor allem gegen die hohe Arbeitslosigkeit und steigende Preise, inzwischen aber zunehmend auch gegen die Führung des Landes.

Bei Ausschreitungen in der Stadt Dorud kamen offiziellen Angaben zufolge zwei Menschen ums Leben. Die genauen Umstände sind noch unklar.

