US-Präsident Trump hat die Proteste im Iran zu Verbalattacken gegen die Führung in Teheran genutzt. Auf Twitter bezeichnete er die iranische Regierung als "brutal und korrupt". Zudem kritisierte er das von seinem Vorgänger Obama ausgehandelte Atom-Abkommen mit dem Iran.

All das Geld, das Präsident Obama dem Iran törichterweise gegeben habe, wandere in Terrorismus und in die Taschen der iranischen Führung, schrieb Trump angesichts der seit Tagen anhaltenden, teils regierungskritischen Demonstrationen im Iran. Der Oberste Führer des Landes, Ajatollah Khamenei, machte heute ausländische Kräfte für die Unruhen verantwortlich. Feinde des Iran setzten Geld, Waffen, Politik und Geheimdienstapparate ein, um der Islamischen Republik Probleme zu bereiten, schrieb Khamenei auf seiner Internetseite.



Bei den Protesten sind nach staatlichen Angaben mindestens 20 Menschen getötet und rund 450 Personen festgenommen worden. Sie hatten sich Mitte vergangener Woche zunächst gegen gestiegene Preise für Grundnahrungsmittel gerichtet.



Nach Einschätzung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik können die Proteste im Iran nicht nur mit der schlechten Wirtschaftslage begründet werden. Der Iran-Experte Fathollah-Nejad sagte im Deutschlandfunk, zwar lebe die Hälfte der Bevölkerung an der Armutsgrenze, es gebe aber auch ganz klar politische Forderungen. So prangerten die Demonstranten Korruption und einen Mangel an Demokratie an. Das gesamte Regime der Islamischen Republik stehe in der Kritik, meinte Fathollah-Nejad. Die Protestrufe erinnerten sehr stark an den Arabischen Frühling.



Für Journalisten ist es schwierig, die Informationen über Opfer und Festnahmen im Iran auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Das Internet funktioniere, auch wegen staatlichen Eingriffs, derzeit nur eingeschränkt, berichtete ARD-Korrespondent Michael Lehmann im Deutschlandfunk. Er beobachtet die Lage im Iran aus Athen, hat aber einen Mitarbeiter in Teheran. Dieser habe gestern jedoch große Mühe gehabt, über Telefon und Messenger-Dienste wie Telegram zu kommunizieren. Laut Lehmann lässt sich deshalb derzeit nur bedingt sagen, in welchen iranischen Städten wie viele Menschen auf die Straße gehen.



Natalie Amiri berichtet für die ARD aus Teheran. In der Tagesschau berichtete sie von neuen Protesten rund um das Universitätsgelände, wo sie sich mit ihrem Kamerateam nicht aufhalten dürfe, um Bildmaterial zu drehen. Deshalb sei man für die eigenen Beiträge auch auf Handy-Aufnahmen von Protestierenden angewiesen. An diese Bilder zu kommen, könne aber kompliziert sein, weil die iranische Führung Zugänge zu Online-Plattformen immer wieder blockiere.

Diese Nachricht wurde am 02.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.