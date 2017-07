Der Beginn des G20-Gipfels ist von weiteren Protesten und Ausschreitungen begleitet worden.

Demonstranten hinderten einige Politiker mit Blockaden zunächst an der Anfahrt. Rund um die Sicherheitszone wurden Polizisten nach eigenen Angaben von etwa 60 Vermummten mit Steinen und Böllern attackiert. Wasserwerfer kamen zum Einsatz. In der Innenstadt brannten laut Feuerwehr zahlreiche Autos. Wegen der anhaltenden Gewalt forderte die Hamburger Polizei weitere Kräfte aus anderen Bundesländern an. Ein Sprecher erklärte, Hintergrund seien die vielen parallel stattfindenden Straftaten. In einem Online-Bericht der Zeitung "Die Welt" wird ein Polizeiführer mit den Worten zitiert, Hamburg habe die Lage unterschätzt, die Beamten befänden sich in Lebensgefahr.



Der Sprecher der Hamburger Polizei, Zill, wies Vorwürfe zurück, die Beamten seien gestern unverhältnismäßig gegen gewaltfreie Demonstranten vorgegangen. Er sagte im Deutschlandfunk, es habe eine unbeherrschbare Sicherheitssituation gedroht. Auch Bundesjustizminister Maas verteidigte das Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten. Wer unter dem Deckmantel des Demonstrationsrechts Straftaten begehe, gehöre vor Gericht.