Proteste in Hamburg

Begleitet wird das G20-Gipfeltreffen weiter von Protesten und Ausschreitungen.

Nach Angaben der Behörden griffen Vermummte im Stadteil Altona Polizisten mit Steinen und Böllern an. Einsatzkräfte gingen mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vor. In der Innenstadt wurden laut Feuerwehr zahlreiche Autos in Brand gesetzt, auch Streifenwagen. Nach einer vorläufigen Bilanz wurden 160 Beamte verletzt. Es gab mehr als 40 Festnahmen. Hamburgs Innensenator Grote sagte auf einer Pressekonferenz, es gebe eine hohe kriminelle Energie und ein erschreckendes Gewaltpotenzial. Die Polizei hat inzwischen weitere Kräfte aus anderen Bundesländern angefordert.