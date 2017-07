Am Rande des G20-Gipfels hat es weitere Ausschreitungen gegeben.

Teile des sogenannten "Schwarzen Blocks" versuchten, in die abgeriegelte Hafencity einzudringen. In der dort gelegenen Elbphilharmonie ist für den Abend ein Festakt für die Gipfelteilnehmer geplant. Die Polizei drängte die teils vermummten Demonstranten mit Wasserwerfern zurück. Auf der Elbe versuchten Greenpeace-Aktivisten, mit Booten in die Sicherheitszone einzudringen. Bereits am Vormittag waren im Stadteil Altona Polizisten mit Steinen und Böllern angegriffen worden. Auch hier kamen Wasserwerfer zum Einsatz. In der Innenstadt wurden zahlreiche Autos in Brand gesetzt, auch Streifenwagen. Einer ersten Bilanz zufolge wurden 160 Beamte verletzt. Es gab bislang rund 70 Festnahmen. Im Ortsteil Bahrenfeld wurden elf Demonstranten schwer verletzt. Sie wollten auf der Flucht vor der Polizei über ein Absperrgitter auf ein Firmengelände klettern und stürzten vier Meter in die Tiefe. Die Hamburger Polizei hat angesichts der aktuellen Lage Verstärkung aus anderen Bundesländern angefordert. Bundeskanzlerin Merkel verurteilte die Auschreitungen. Sie sagte, gewalttätige Demonstranten brächten Menschenleben in Gefahr.